O F. C. Porto venceu (4-0), esta terça-feira, o Boavista, no Estádio do Dragão, na 28.ª jornada e é líder isolado do campeonato, depois da derrota (4-3) do Benfica frente ao Santa Clara.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Marega, assistido por Corona, inaugurou o marcador. Alex Telles e Sérgio Oliveira, de grande penalidade, dilataram a vantagem e Moussa Marega acabou por bisar e selar o resultado.

Veja os golos e os casos: