F. C. Porto é o novo líder da Liga. Veja o que ainda falta jogar

À 23.ª jornada, a Liga tem agora um novo líder: O F. C. Porto. Os azuis e brancos assumiram a liderança isolada, pela primeira vez esta épica, depois de terem vencido (2-0) o Santa Clara nos Açores e o Benfica ter escorregado, na Luz, frente ao Moreirense.

A 11 jornadas do fim, o Benfica, que chegou a ter sete pontos de vantagem em relação ao F. C. Porto, caiu da liderança. Os encarnados escorregaram esta terça-feira frente ao Moreirense, e deixaram de depender de si próprios para conseguirem o 38.º do palmarés. A equipa de Bruno Lage vai ter uma dupla jornada fora - Portimonense, no Algarve, e Rio Ave, em Vila do Conde - e ainda recebe o Sporting na última jornada.

Já os azuis e brancos, que venceram nos Açores o Santa Clara, têm agendadas duas jornadas um casa - recebem o Sporting e Moreirense - e ainda defronta o Braga, na Pedreira, na última jornada.

Confirme as jornadas que faltam:

F. C. Porto:

24.º - Rio Ave (casa)

25.º - Famalicão (fora)

26.º - Marítimo (casa)

27.º - Desp. Aves (fora)

28.º - Boavista (casa)

29.º - P. Ferreira (fora)

30.º - Belenenses (casa)

31.º - Tondela (fora)

32.º - Sporting (casa)

33.º - Moreirense (casa)

34.º - Sp. Braga (fora)

Benfica:

24.º - V. Setúbal (fora)

25.º - Tondela (casa)

26.º - Portimonense (fora)

27.º - Rio Ave (fora)

28.º - Santa Clara (casa)

29.º - Marítimo (fora)

30.º - Boavista (casa)

31.º - Famalicão (fora)

32.º - V. Guimarães (casa)

33.º - Desp. Aves (fora)

34.º - Sporting (casa)