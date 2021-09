F. C. Porto: empresário exige 615 mil euros do negócio de Otávio

Alexandre Panda e Inês Banha Hoje às 09:08 Facebook

Livesoccer interpôs execução contra a SAD azul e branca. Empresário alega que deveria ter recebido um primeiro pagamento a 31 de agosto.

O F. C. Porto está a ser alvo de um processo de execução de 615. 863,01 euros por parte da Livesoccer Company Limited, uma agência com sede em Inglaterra que garante ter realizado, em março, a intermediação na renovação do contrato do médio Otávio com os azuis e brancos.

De acordo com o requerimento executivo, enviado pela empresa ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto, foi a 21 de março, na véspera do anúncio da renovação do médio, de 26 anos, que a Livesoccer e o F. C. Porto celebraram o contrato de intermediação. A agência, liderada em Portugal pelo empresário Israel Oliveira, acionista da Oliveirense, alega ter acordado com a SAD portista convencer o futebolista Otávio Edmilson da Silva Monteiro à celebração de um contrato de trabalho desportivo profissional de futebol.