F. C. Porto vence o Chaves em Trás-os-Montes. Flavienses acabam jogo com nove

O F. C. Porto venceu (3-1), este sábado, em Trás-os-Montes, o Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Namaso, Otávio, Steven Vitória e Toni Martínez marcaram os golos do encontro.

Com algumas surpresas no onze - Taremi e Pepê começaram o encontro no banco - os azuis e brancos inauguraram o marcador ao minuto 15. Eustaquio tocou para Otávio, que descobriu Namaso à entrada da área, que atirou bem colocado depois de tirar um adversário da frente. Pouco depois, nova festa portista: depois de uma boa combinação com Eustaquio, Otávio ampliou a vantagem dos dragões.

Na segunda metade, os flavienses reduziram por Steven Vitória, através de uma grande penalidade, e ficaram reduzidos a nove jogadores. Primeiro, Manuel Oliveira deu o segundo cartão amarelo a Bruno Langa após falta sobre Otávio mas, depois de ver as imagens, o árbitro retirou o cartão e deu-o a Jô Batista. Mais tarde, perto do minuto 90, João Mendes viu dois amarelos em dois minutos e também recebeu ordem de expulsão. Nos descontos, Toni Martínez fechou a contagem após uma boa assistência de Taremi.

Com este triunfo, o clube azul e branco passa a somar 54 pontos, a oito do Benfica e com mais cinco do que o Sporting de Braga (menos um jogo), terceiro, e sete em relação ao Sporting. Já o Desportivo de Chaves é 13.º classificado, com 26.

