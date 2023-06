Fábio Vieira falha Euro Sub-21 e dá lugar a Diego Moreira

O avançado Diego Moreira rendeu o médio Fábio Vieira, que vinha a recuperar de lesão, na convocatória da seleção nacional de sub-21 para a fase final do Europeu da categoria, informou, este domingo, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, o organismo diz que a Unidade de Saúde e Performance (USP) federativa "entendeu não dar como disponível" o capitão dos vice-campeões continentais em título, após ter monitorizado a sua condição médica.

"Desde que regressou de Inglaterra, o médio tem estado a ser acompanhado pela USP, tendo cumprido o plano de recuperação estipulado. Contudo, a situação não está a ter a evolução expectável para que possa vir a participar na competição", reconheceu a FPF.

PUB

Fábio Vieira, de 23 anos, somou dois golos e seis assistências nos 33 duelos efetuados durante a época de estreia pelo vice-campeão inglês Arsenal e preparava-se para a sua segunda presença num Europeu de sub-21, dois anos depois de ter sido eleito o melhor jogador da competição, cuja final Portugal perdeu face à Alemanha (0-1), na Eslovénia.

Segundo melhor marcador luso na fase de qualificação, com sete golos, menos cinco do que o avançado Gonçalo Ramos - esteve recentemente convocado para a seleção AA, antes de ter sido dispensado, também por razões físicas -, o médio dá agora lugar nos eleitos do técnico Rui Jorge ao extremo canhoto Diego Moreira, que atuou no Benfica B em 2022/23.

O dianteiro, de 18 anos, estava integrado na preparação dos sub-19 para o Europeu da categoria, que decorre em julho, em Malta, mas foi convocado pela primeira vez para os sub-21 e junta-se ao grupo na tarde de segunda-feira, a dois dias do arranque da prova.

Portugal inicia a nona presença em fases finais face à estreante Geórgia, na quarta-feira, às 20:00 locais (17 horas portuguesas), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, na primeira jornada do Grupo A, no qual os Países Baixos e a Bélgica se defrontam em simultâneo.

Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das quinas precisa de ficar num dos dois primeiros postos da "poule" para aceder à fase seguinte do Europeu, que integra 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, aprazada para 08 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.