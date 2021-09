F. C. Porto vence Atlético Madrid na Youth League, Sporting empata

JN/Agências Hoje às 14:03 Facebook

O F.C. Porto estreou-se, esta quarta-feira, na edição 2021/22 da UEFA Youth League com um triunfo em Espanha perante o Atlético Madrid, por 2-1, enquanto o Sporting empatou (1-1) na receção ao Ajax.

No Centro de Estágios do Atlético, nos arredores da capital espanhola, o F. C. Porto arrancou o Grupo B com um valioso triunfo sobre um direto rival na luta pelo acesso aos oitavos de final, num encontro em que os dragões já venciam ao intervalo, com um golo de Diogo Abreu, de grande penalidade, aos 35 minutos.

Na segunda parte, El Jebari El Hannouni refez a igualdade, aos 56 minutos, mas pouco depois, aos 62, Rodrigo Pinheiro voltou a colocar na frente o F.C. Porto, vencedor da competição em 2019. A equipa de José Tavares fica agora à espera do resultado do Liverpool-AC Milan, as restantes duas equipas do agrupamento.

No Grupo C, na Academia de Alcochete, o Sporting ainda esteve a vencer o Ajax, com um golo de Mateus Fernandes, logo aos 10 minutos, mas permitiu o empate da formação dos Países Baixos através do dinamarquês Jeppe Kjaer, aos 49.

Os leões falharam uma boa oportunidade de chegar novamente à vantagem, quando Paulo Agostinho desperdiçou uma grande penalidade, aos 72 minutos.

Besiktas e Borussia Dortmund defrontam-se ainda esta quarta-feira na Turquia e fecham a primeira jornada do grupo do Sporting.