Federações adiam jogos do fim de semana

Na sequência da reunião entre o Governo e os representantes das várias federações, ficou decidido que desta sexta-feira a terça-feira só serão disputados jogos dos campeonatos profissionais de futebol.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou uma nota oficial no site, dando conta que os jogos referentes ao Campeonato de Portugal, ao Futsal e à Liga feminina não se vão realizar de 30 de outubro a 3 de novembro "face ao contexto de saúde pública existente" e mediante ainda "as medidas decretadas pelo Governo através da publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº88-B/2020".

O órgão federativo dá ainda conta que este adiamento dos jogos também se aplica às outras modalidades: "A decisão de suspender as atividades desportivas não profissionais foi reafirmada pelo Governo às federações desportivas esta quinta-feira e a FPF apela à melhor compreensão de todos no sentido de a cumprir". Ou seja, além do futebol não profissional e dos campeonatos distritais também não se vão realizar jogos de basquetebol, andebol, voleibol e hóquei em patins.

Só se irão disputar jogos dos campeonatos profissionais de futebol, da Liga e Liga Portugal 2.

Eis o comunicado:

"Para conhecimento dos Sócios Ordinários, Clubes, Sociedades Desportivas e demais interessados, informamos que, face ao contexto de saúde pública existente e às medidas decretadas pelo Governo através da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-B/2020, que define medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da situação de calamidade, e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, que determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020, é decidida a alteração completa da próxima jornada das provas presentemente organizadas pela FPF.

Nessa medida, os jogos agendados nas datas acima mencionadas não se irão realizar e serão indicadas novas datas oportunamente.

A decisão de suspender as atividades desportivas não profissionais foi reafirmada pelo Governo às federações desportivas esta quinta-feira e a FPF apela à melhor compreensão de todos no sentido de a cumprir".