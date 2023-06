Final inédita na NBA arranca na próxima madrugada

Nuno A. Amaral Hoje às 21:26 Facebook

Denver Nuggets e Miami Heat começam a disputar o título da liga norte-americana de basquetebol

É uma decisão que quase ninguém esperava na NBA. Depois de terem ganho as finais de conferência, as equipas de Denver e de Miami começam na próxima madrugada (1.30 horas) a disputar a série que vai decidir o título da época 2022/23, como sempre à melhor de sete jogos.

Trata-se de uma final inédita, mas sê-lo-ia sempre com os Nuggets envolvidos, pois esta é a primeira vez que a equipa do Colorado atinge este patamar da competição. Quanto aos Heat, são finalistas pela sétima vez, à procura do quarto título: ganharam as finais de 2006, 2012 e 2013, e perderam as de 2011, 2014 e 2020, a última das quais no ano em que a pandemia obrigou os playoffs a serem disputados num único pavilhão, sem adeptos nas bancadas, num resort do Disney World, em Orlando.

O favoritismo para esta final tem de ser atribuído à equipa de Denver. Para além de ter sido a mais forte do Oeste na fase regular da temporada (53 vitórias e 29 derrotas), os Nuggets têm estado em grande nos playoffs, sob a batuta do poste sérvio Nicola Jokic, melhor jogador da NBA nas duas temporadas anteriores, antes de ter sido preterido, de forma polémica, pelo camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers) na votação para o MVP da presente época.

Para chegar à final, Denver derrotou os Minnesota Timberwolves na primeira ronda (4-1), os Phoenix Suns nas meias-finais de conferência (4-2) e "varreram" os Los Angeles Lakers (4-0), na final da Conferência Oeste. Para além de Jokic, a equipa treinada por Michael Malone, um treinador que também procura o primeiro título, conta no plantel com jogadores como Jamal Murray, Aaron Gordon e Michael Porter Jr. que, não sendo verdadeiras estrelas, têm provado formar um conjunto muito consistente.

Miami é história de sonho

Do outro lado, os Miami Heat estão a protagonizar uma verdadeira história de encantar nos playoffs, depois de terem acabado a fase regular no sétimo lugar da Conferência Este (44 vitórias e 38 derrotas), o que os obrigou a disputar os jogos de play-in para chegarem às eliminatórias decisivas. Começaram por perder com os Atlanta Hawks, mas depois derrotaram os Chicago Bulls, tornando-se assim os oitavos classificados, com lugar à justa nos playoffs.

Seguiram-se três incríveis séries vitoriosas, primeiro com os Milwaukee Bucks (4-1), grandes favoritos ao título, depois com os New York Knicks (4-2) e depois com os Boston Celtics (4-3), numa eliminatória ganha ao sétimo jogo, no pavilhão do adversário, onde a equipa da Florida mostrou estofo de campeã.

Jimmy Butler tem brilhado a grande altura nos playoffs Foto: AFP

Liderada pelo extremo-base Jimmy Butler, para muitos o jogador mais decisivo dos playoffs até agora, e sob o comando do treinador Eric Spoelstra, um dos melhores da NBA, no cargo há quase década e meia, e já com dois títulos no palmarés, a formação de Miami está a surpreender o mundo do basquetebol, mas as casas de apostas norte-americanas dizem que terá de fazer quase o impossível para vencer quatro jogos a Denver.

Nomes como Kyle Lowry, Bam Adebayo, Gabe Vincent ou Caleb Martin, alguns dos quais desconhecidos do grande público, mas que não passam despercebidos aos amantes da modalidade, têm pela frente mais uma montanha em que terão de desafiar as probabilidades.

Os dois primeiros jogos da final disputam-se em Denver, na madrugada de sexta-feira e na da próxima segunda, seguindo-se duas partidas em Miami, nas madrugadas de dia 8 e de dia 10. Se necessário, o quinto jogo será em Denver (madrugada de dia 13), o sexto em Miami (madrugada de dia 16) e o sétimo de novo em Denver (madrugada de dia 19).