Flamengo confirma saída de Vítor Pereira

Treinador português não resiste aos maus resultados e deixa o cargo menos de quatro meses depois de ter sido contratado.

O Flamengo anunciou, esta terça-feira, a saída de Vítor Pereira do comando técnico do clube, um dia depois da derrota na final da Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira", lê-se nas redes sociais do clube.

Vítor Pereira comandou o Flamengo em 19 jogos, depois de ter sido contratado no início do ano para suceder a Dorival Júnior.

Jorge Jesus é um dos nomes apontados como possível sucessor de Vítor Pereira.