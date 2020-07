Fórmula 1 regressa a Portugal

JN Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Vinte e quatro anos depois, Portugal volta a organizar uma prova de Fórmula 1. Vai decorrer no Algarve e em outubro.

A Fórmula 1 está de regresso a Portugal, onde se vai correr um Grande Prémio em outubro, apurou o JN. O anúncio será feito esta sexta-feira, oficializando o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, como o palco da corrida. Vinte e quatro anos depois, a Fórmula 1 volta a Portugal.

O último Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 foi realizado no Autódromo do Estoril a 22 de setembro de 1996, tendo como vencedor Jacques Villeneuve, que subiu ao pódio com Damon Hill, numa dobradinha da Williams-Renault. Michael Schumacher ficou em terceiro, pela Ferrari.

A presença da Fórmula 1 a Portugal, em particular na região do Algarve, é um forte incentivo ao turismo e poderá aumentar a taxa de ocupação hoteleira no mês de outubro. Este será o segundo grande evento desportivo a ser organizado no nosso país este ano, depois da UEFA ter permitido que a Liga dos Campeões se dispute em Lisboa.