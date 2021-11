FPF lança camisola que assinala centenário da seleção nacional

JN Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

No âmbito da comemoração dos 100 anos do primeiro jogo da Seleção Portuguesa, a Portugal Store lançou, esta segunda-feira, a camisola comemorativa do Centenário da seleção nacional. Esta é uma edição limitada e, por isso mesmo, será exclusiva a 500 unidades.

Segundo as informações disponibilizadas na "Portugal Store", a camisola recria na perfeição o visual original onde prevalece a cor negra utilizada no primeiro jogo, fruto do empréstimo de equipamentos do Casa Pia Atlético Clube para o jogo onde a Seleção Portuguesa defrontou a Seleção de Espanha a 18 de dezembro de 1921 em Madrid".

Além da camisola, quem fizer a compra irá receber uma bola comemorativa e um certificado de autenticidade onde consta o número do exemplar devidamente identificado, tudo isto "embalado numa caixa muito especial criada para o momento". O preço do "kit" do centenário está fixado nos 100 euros.