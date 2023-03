Fran Navarro a caminho do Dragão e Tottenham pensa em Diogo Costa

Miguel Pataco e Norberto A. Lopes Hoje às 09:01 Facebook

Avançado espanhol do Gil Vicente vai ser reforço dos dragões em 2023/24. Tottenham junta-se ao Man. United na corrida pelo guarda-redes internacional português, que está protegido por uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros.

Fran Navarro vai ser reforço dos dragões em 2023/24. O avançado espanhol do Gil Vicente já tem tudo acertado para rumar à Invicta, num negócio que deve rondar os 10 milhões de euros, mas que pode baixar perante a cedência de atletas considerados excedentários no plantel de Sérgio Conceição.

Atualmente com 25 anos, Navarro chegou a Barcelos no início da época passada, na qual marcou 16 golos em 35 partidas, registo que já ultrapassou em 2022/23, uma vez que já festejou 17 tentos - e fez três assistências - em 32 partidas. Os números ajudaram a convencer o F. C. Porto a partir para a contratação, superando, assim, a concorrência de outros emblemas.