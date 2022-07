Francisco Trincão é oficialmente jogador do Sporting

Extremo Francisco Trincão foi apresentado esta quarta-feira como reforço dos leões.

Depois de dias de especulação, agora é oficial: Francisco Trincão é reforço do Sporting por empréstimo de uma época com opção de compra, num negócio que pode alcançar os dez milhões de euros. Os leões pagam no imediato três milhões pela cedência, valor a que podem acrescer outros sete milhões caso a opção de compra seja acionada. O Barcelona mantém o direito de recompra do jogador, pelo preço de 20 a 25 milhões de euros.

O extremo de 22 anos chega proveniente do Barcelona, tendo estado na última época emprestado ao Wolverhampton. "Estou bastante feliz por estar aqui, é aquilo que já desejava há algum tempo e finalmente concretizou-se", disse, aos meios do clube.

"Acredito que cresci bastante nos últimos anos e isso vai ajudar-me já nesta época", referiu, acrescentando: "Quero continuar a evoluir e dar o meu máximo em cada treino e em cada jogo. Vou dar tudo pelo Sporting CP para fazer o melhor possível", acrescentou. Trincão vai reencontrar Paulinho e Ricardo Esgaio, antigos colegas de equipa no Braga, e ainda o treinador Ruben Amorim, considerando que "ajudou bastante a tomar a decisão".