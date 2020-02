Golo de Luis Díaz deixa eliminatória em aberto para o F. C. Porto

Nuno Barbosa Hoje às 21:57, atualizado às 22:22 Facebook

O F. C. Porto esteve a perder por 2-0, na Alemanha, frente ao Bayer Leverkusen, mas o extremo colombiano Luis Díaz conseguiu reduzir, ao minuto 73, deixando os dragões com maiores hipóteses de seguirem em frente para os oitavos de final da Liga Europa.

O F. C. Porto viu-se em desvantagem logo à meia hora de jogo, fruto de um golo de Lucas Alario que, numa primeira fase, foi anulado pelo VAR. Essa decisão foi, logo de seguida, corrigida, e o golo contou mesmo.

Já na segunda parte, Havertz ampliou a vantagem para os alemães. Marchesín defendeu o primeiro penálti, mas o árbitro, avisado pelo VAR, mandou repetir o castigo máximo por o guarda-redes ter dado um passo em frente e, à segunda, a bola só parou no fundo das redes.

Os azuis e brancos não baixaram os braços e, aos 73 minutos, reduziram a vantagem alemã, com Luis Díaz a dar o melhor seguimento, de cabeça, a um livre lateral apontado por Alex Telles que Zé Luís já tinha desviado.

O F. C. Porto consegue, assim, um resultado que lhe deixa com esperanças de seguir em frente para os oitavos de final da Liga Europa.

Primeiro, a equipa de Sérgio Conceição recebe o Portimonense, no Estádio do Dragão, no próximo domingo, em jogo da 22.ª jornada do campeonato. Na próxima quinta-feira, igualmente no Dragão, joga a segunda mão destes 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Bayer Leverkusen.