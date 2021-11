Grujic: "F. C. Porto é um grande clube, não é fácil ser titular"

Arnaldo Martins Hoje às 16:38 Facebook

Grujic está ao serviço da seleção da Sérvia e analisou a prestação dos dragões no campeonato e na Liga dos Campeões

Em entrevista ao jornal sérvio Zurnal, Grujic mostrou-se confiante na passagem do F. C. Porto aos oitavos de final da Liga dos Campeões. "O Liverpool está a justificar todas as expectativas. Vai ser difícil parar o Liverpool depois da derrota pesada que sofremos em casa. Não merecíamos uma derrota tão pesada, mas vamos tentar melhorar em Anfield", fez notar.

"Temos uma grande oportunidade de nos qualificarmos para os oitavos frente ao Atlético de Madrid. Ficar em segundo lugar num grupo tão forte seria um grande sucesso", salientou Grujic.

O internacional sérvio, que foi chamado para os compromissos com o Catar e Portugal, abordou a competitividade do campeonato português e do plantel portista: "A corrida pelo título é a três e, para nós, apenas interessa o primeiro lugar, sabemos qual é a nossa obrigação".

"224 minutos na Champions e apenas 28 na Liga? O treinador decidiu assim, são questões táticas. Quando tenho uma oportunidade, como aconteceu com o AC Milan, faço tudo para aproveitar. O F. C. Porto é um grande clube, não é fácil ser titular. Mas terei tempo de jogo, ainda temos muitos jogos esta época", rematou, confiante.