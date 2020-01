Iñaki Williams denuncia insultos racistas no Espanyol-Athletic Bilbao

Hoje às 17:08 Facebook

O atacante Iñaki Williams, do Athletic Bilbao, sofreu ofensas racistas durante o jogo deste sábado, frente ao Espanyol, a contar para a 21.ª jornada do campeonato espanhol.

Foi a própria vítima a denunciar, no final da partida disputada em Barcelona, que foi alvo de insultos desse género e que eles foram proferidos por adeptos da equipa catalã. Tudo ocorreu no segundo tempo, pelo minuto 69, altura em que foi substituído por Raúl Garcia.

"Estou triste por causa do empate (1-1) e também porque sofri insultos racistas. É algo que ninguém quer ouvir e que está totalmente fora de lugar. As pessoas têm que vir aos estádios para se divertirem e apoiar a sua equipa. O futebol é um desporto de amizade, de equipas... Foi triste, porque esse tipo de situações não deveriam acontecer", afirmou Iñaki Williiams aos canais oficiais do Athletic.

Mais tarde, o avançado também comentou o sucedido nas redes sociais.

Conforme foi captado pela transmissão televisiva, o jogador reagiu a pronto aos insultos que lhe foram dirigidos.