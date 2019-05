A festa do título em Toronto

Hoje às 01:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Toronto vestiu-se de vermelho nos festejos do 37.º campeonato benfiquista.

Estamos em Toronto, Canadá. É hora do almoço e as Casas do Futebol Clube do Porto e do Sport Lisboa e Benfica começam a encher-se. As cores que fazem vibrar corações e, por vezes, ver de forma enviesada os lances, mais ou menos, duvidosos, marcam o outfit do dia. Unem-se na esperança da vitória, que para uns é quase certa e para outros é um sonho difícil de alcançar, mas ainda assim... é isso mesmo - uma esperança.

Leia mais em Milénio Stadium