Adeptos do Sporting já esperam pela equipa em Beja

Horas antes da chegada da equipa do Sporting ao Terminal Civil Aeronáutico de Beja (TCBeja), que regressa dos Estados Unidos, onde na quarta-feira defrontou o campeão europeu Liverpool, já há adeptos à espera dos jogadores.

O voo charter com a equipa leonina procedente de Nova Iorque deverá aterrar em Beja às 11.30 horas, seguindo depois no autocarro do clube com destino a Lisboa.

O autocarro do Sporting chegou às 10.30 horas. Também os cidadãos do Movimento "Beja Merece" marcam presença no local.

Tal como o JN revelou em exclusivo no passado dia 19, as limitações aeroportuárias do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, levaram a que o regresso do Sporting fosse feito através do TCBeja, onde são aguardados centenas de adeptos do clube de Alvalade, tendo em conta os apelos feitos por dois importantes núcleos, Beja e Moura, para que os adeptos manifestem o seu apoio à equipa e incentivem à conquista do título de campeão nacional, que foge aos leões há quase duas décadas.

Na sua página de Facebook, José Correia, fervoroso adepto do SCP escreveu: "Vamos pedir ao Varandas para a equipa sair e chegar a Beja nas competições europeias".

O presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, também sócio do clube, vai estar no Terminal para receber a equipa e aguarda que o presidente do Sporting anuncie oficialmente que o X Congresso Leonino se vai realizar em Beja, entre os próximos dias 15 e 17 de novembro.

Está será a segunda vez que o TCBeja é utilizado por uma equipa de futebol, depois de no passado dia 7, o Birmingham City, equipa da segunda divisão inglesa, ter aterrado no local para iniciar o estágio em Tróia (Setúbal). A equipa britânica voltou a utilizar o Terminal no dia 14, no regresso a Birmingham.