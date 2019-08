América confirma saída de Mateus Uribe para o F. C. Porto

Hoje às 17:46 Facebook

O Club América confirmou, este domingo, num comunicado divulgado nas redes sociais, a saída do futebolista Mateus Uribe para o F. C. Porto, com a ressalva de que a transferência "está dependente do acordo entre o clube e o jogador".

O clube mexicano refere, no comunicado, ter chegado a acordo com os "dragões" para a transferência do médio internacional colombiano Mateus Uribe, de 28 anos, mas a concretização do negócio está dependente de um acordo entre o F. C. Porto e o jogador.

De acordo com a comunicação social mexicana, Mateus Uribe já se despediu dos seus colegas do plantel do Club América e, depois de ter passado o último dia a dar seguimento a alguns procedimentos burocráticos, está em trânsito para o Porto.

Mateus Uribe, que cumpriu 79 jogos pelo Club América, tendo marcado 18 golos, é o sétimo reforço do treinador Sérgio Conceição para a época 2019/20, depois de Nakajima, Zé Luís, Marchesín, Marcano, Luis Díaz e Saravia.