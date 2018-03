André André titular no F. C. Porto frente ao Paços de Ferreira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:13 Facebook

O F. C. Porto defronta, este domingo, o Paços de Ferreira na Capital do Móvel em jogo a contar para a 26.ª jornada. André André é a grande novidade do onze dos dragões.Waris também vai a jogo.

Para o duelo deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Alex Telles, Danilo, Soares e Marega e o castigado Herrera. Do lado da equipa da casa, André Leão (lesionado) e Gian (castigado) são as baixas.

No histórico de confrontos entre as duas equipas em Paços de Ferreira, os azuis e brancos levam uma clara vantagem: os dragões venceram 12 dos 19 jogos disputados na Capital do Móvel, registando-se, ainda, quatro empates. A última vez que o F. C. Porto venceu no reduto pacense foi em 2014.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Diogo Dalot, André André, Sérgio Oliveira, Corona, Brahimi, Waris e Aboubakar.

Onze do Paços de Ferreira: Mário Felgueiras, João Góis, Rui Correia, Miguel Vieira, Quiñones, Assis, Rúben Micael, Pedrinho, Filipe Ferreira, Xavier e Luiz Phellype.

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Bruno Paixão (Setúbal). No videoárbitro estará Carlos Xistra (Castelo Branco).