Árbitro holandês na receção do F. C. Porto ao Liverpool

O holandês Danny Makkelie vai arbitrar a receção do F. C. Porto ao Liverpool, na quarta-feira, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Makkelie, de 36 anos e internacional desde 2011, será assistido pelos compatriotas Mario Diks e Hessel Steegstra, enquanto o grego Tasos Sidiropoulos desempenhará as funções de quarto árbitro e Pol van Boekel a de videoárbitro, coadjuvado por Jochem Kamphuis.

O holandês volta a dirigir um jogo dos dragões esta temporada, depois de ter estado na visita dos campeões nacionais ao terreno da AS Roma, a 12 de fevereiro, na primeira mão dos oitavos de final da Champions, que os italianos venceram por 2-1.

Ao todo, será a sétima vez que Makkelie vai arbitrar um encontro com clubes ou seleções portuguesas, tendo apitado a derrota do Sporting na casa do Borussia Dortmund (1-0), em 2016/17, na fase de grupos da Liga dos Campeões, e quatro jogos da seleção nacional.

O holandês esteve no nulo entre Itália e Portugal, em novembro de 2018, na terceira jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, nos triunfos nas deslocações à Hungria (1-0) e Irlanda do Norte (4-2), na qualificação para os Mundiais de 2018 e 2014, respetivamente, e no particular com a França, em Lisboa, que os campeões mundiais venceram por 1-0.

O F. C. Porto recebe o Liverpool na quarta-feira, às 20 horas, e precisa de recuperar de uma desvantagem de 2-0.