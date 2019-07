As novas funções de Casillas no F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:38, atualizado às 11:06 Facebook

O F. C. Porto revelou, esta segunda-feira, as novas funções de Casillas no clube azul e branco: o guarda-redes vai fazer parte do staff diretivo da equipa de futebol enquanto recupera do problema de saúde.

A recuperar de um enfarte no miocárdio, Iker Casillas vai ter novas funções no F. C. Porto. O espanhol vai fazer parte do staff diretivo dos dragões e, segundo apurou o JN, já seguiu esta segunda-feira com a comitiva para o estágio no Algarve inserido nas novas funções. Casillas passará a assegurar a ligação entre os jogadores, o treinador e a direção, podendo o âmbito da ação ser alargado a outras funções dentro do clube.

O internacional espanhol revelou uma conversa com Sérgio Conceição e abordou as próximas semanas de trabalho.

"Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno de jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube. O treinador falou comigo na época passada, quando aconteceu a minha situação, e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros. Vamos preparar-nos para fazer o melhor possível no início da época. Que todos juntos possamos fazer uma grande época e que possamos conquistar o campeonato, as taças e fazer o melhor possível na Europa", disse Casillas em declarações ao Porto Canal.

A 1 de maio, o guarda-redes sentiu-se mal durante um treino no Olival, tendo sofrido um enfarte agudo do miocárdio. Iker Casillas, de 38 anos, está no F. C. Porto desde o início de 2015/16, tendo conquistado o campeonato nacional. É campeão do Mundo de seleções em 2010 e da Europa em 2008 e 2012, além de ter inúmeros títulos espanhóis e internacionais, conquistados ao serviço do Real Madrid.