Benfica empata com Belenenses no último suspiro

O Benfica empatou (1-1), esta segunda-feira, frente ao Belenenses no Estádio do Restelo, em jogo a contar para a 20.ª jornada do campeonato.

Após uma primeira parte equilibrada e sem grandes oportunidades de golo, Salvio, ao minuto 47, viu Filipe Mendes, com uma boa defesa, negar-lhe o que seria o primeiro golo da noite. Como resposta, Sasso, na sequência de um pontapé de canto, surgiu ao segundo poste e cabeceou com muito perigo, mas a bola passou por cima da baliza encarnada.

Ao minuto 70, o árbitro assinalou grande penalidade a favor do Benfica, após uma falta de Gonçalo Silva sobre Cervi. Na conversão do castigo máximo, Jonas rematou e Filipe Mendes, com uma boa defesa, impediu o golo encarnado. Pouco depois, aos 77 minutos, André Almeida isolou Cervi e o argentino tinha tudo para marcar mas rematou por cima.

O Belenenses chegou ao golo, por Nathan. O médio aproveitou um passe de Fredy e, com um remate colocado e bem medido, bateu Bruno Varela e inaugurou o marcador.

No último suspiro do jogo, aos 90+7, Jonas, de livre direto, igualou o resultado e evitou a derrota das águias.

Com este resultado, o Benfica continua no terceiro lugar do campeonato, a dois pontos do F. C. Porto, que esta terça-feira defronta o Moreirense e em igualdade pontual com o Sporting, que na quarta-feira recebe o V. Guimarães.