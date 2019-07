Benfica quer que o PS clarifique posição sobre Ana Gomes

Hoje às 18:11 Facebook

Através de uma carta, Luís Filipe Vieira lamenta o "silêncio continuado" do partido em relação às declarações da deputada.

O Benfica pediu ao presidente do PS, Carlos César, que esclareça se as declarações públicas da ex-eurodeputada Ana Gomes sobre a transferência do futebolista João Félix para o Atlético Madrid refletem a opinião do partido.

"Vimos solicitar a V. Exa. que o PS, com a brevidade possível, e através da sua Direção, esclareça de forma a não subsistirem publicamente quaisquer potenciais equívocos, se as declarações proferidas por Ana Gomes refletem a opinião do partido ou se, ao invés, tais declarações não merecem senão rejeição e repúdio por parte do partido", indica a carta enviada pelas águias a Carlos César, datada de 11 de julho, a que a Lusa teve acesso.

Na missiva, assinada pelo presidente Luís Filipe Vieira, o Benfica considera que o "silêncio continuado" do PS perante as declarações da sua ex-eurodeputada "pode ser publicamente lido e entendido como aceitação tácita ou, pelo menos, tolerância quanto ao respetivo teor, enquanto tal extensível à direção do partido".

Recorde-se que o Benfica já tinha anunciado que iria processar Ana Gomes devido a um comentário na rede social Twitter, em que questiona se a venda do futebolista João Félix "não será negócio de lavandaria".

A frase em causa foi escrita em 27 de junho, em resposta a um tweet de um jornalista da revista "Sábado", que se interrogava sobre a transferência de avançado internacional português por 120 milhões de euros para o Atlético de Madrid.