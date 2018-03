Benfica vence Aves e mantém perseguição ao F.C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:14 Facebook

O Benfica venceu (2-0), este sábado, o Aves em jogo a contar para a 26.ª jornada da liga. Jonas e Rúben Dias foram os autores dos golos encarnados.

Numa primeira parte dominada pelos encarnados, o Benfica deu o primeiro sinal de perigo aos 13 minutos, por Rafa. O extremo das águias fugiu pela direita, tirou Nélson Lenho do caminho e, de trivela, rematou ao lado da baliza de Adriano. Pouco depois, Rafa, novamente, esteve perto de marcar após um bom cruzamento de André Almeida. Isolado, o extremo tentou desviar para o golo mas valeu a atenção do guarda-redes do Aves.

A equipa de José Mota teve a primeira oportunidade aos 23 minutos. Após um livre de Nildo Petrolina, Jorge Fellipe, de cabeça, tentou a sorte mas valeu a atenção de Jardel: o defesa do Benfica tirou a bola mesmo em cima da linha de golo.

Seria Jonas, já na segunda parte, a inaugurar o marcador, aos 72 minutos. Fejsa rematou de longe e Adriano Facchini respondeu com uma boa defesa. A bola sobrou para Cervi, que serviu o brasileiro que, de primeira, não perdoou e rematou para o fundo da baliza.

Três minutos depois, os encarnados voltaram a festejar. Na sequência de um pontapé de canto, Jiménez, que entrou na segunda metade no encontro no lugar de João Carvalho, a grande novidade do onze encarnado, rematou forte mas Adriano defendeu para a frente. Na recarga, Rúben Dias fez o 2-0 para as águias e selou o resultado para a equipa da casa.

Com este resultado, o Benfica ocupa o segundo lugar no campeonato, a dois pontos do F. C. Porto, que domingo defronta o P. Ferreira, na Capital do Móvel. Na próxima jornada, o Benfica joga em Santa Maria da Feira, frente ao Feirense e o Aves defronta, fora de casa, o V. Guimarães.