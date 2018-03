João Carvalho titular no Benfica frente ao Aves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:06 Facebook

O Benfica recebe, este sábado, o Aves em jogo a contar para a 26.ª jornada da liga. João Carvalho, no lugar de Pizzi, é a grande novidade do onze encarnado.

Para o duelo deste sábado, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Salvio e Krovinovic e o castigado Pizzi. Do lado da equipa do Aves, Guedes (lesionado) e Carlos Ponk e Arango (emprestados pelo Benfica) são as baixas.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os encarnados apresentam um domínio claro: em seis jogos disputados no reduto das águias, o Benfica venceu sempre.

Onze do Benfica: Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, João Carvalho, Rafa, Zivkovic, Cervi e Jonas

Onze do Aves: Adriano Fachini, Rodrigo, Diego Galo, Jean Filipe, Nélson Lenho, Tissone, Vítor Gomes, Amílton, Braga, Nildo Petrolina e Derley.

O pontapé de saída está marcado para as 18.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto). O videoárbitro será Rui Oliveira (Porto).