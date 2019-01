Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:08 Facebook

Através do Twitter, Bernardo Silva reagiu ao polémico lance que marcou a primeira parte do clássico entre o Benfica e o F. C. Porto, a contar para a Taça da Liga.

Formado no Benfica e atualmente no Manchester City, Bernardo Silva reagiu à decisão de Carlos Xistra, através das redes sociais. O árbitro do encontro, numa altura em que o Benfica perdia por 2-1, anulou um golo a Pizzi em cima do intervalo por alegado fora de jogo e o jogador português não escondeu o desagrado.

"Sou eu que estou a precisar de óculos ou... ????", pode ler-se no Twitter.

Recorde o lance: