O dérbi da Madeira disputado este domingo, no Estádio do Marítimo, teve cinco golos e três deles foram de penálti. Edgar Costa abriu o ativo, igualmente de bola parada, mas num livre direto superiormente executado

Cumpriu-se a tendência e o Marítimo venceu o Nacional, nos Barreiros, em mais um dérbi da Madeira. O duelo foi escaldante, conforme se pedia, e começou com grande qualidade técnica, quando Edgar Costa disparou para o fundo das redes do Nacional, inaugurando o marcador.

É certo que a jornada ainda não acabou e que já viu grandes golos, como o do sportinguista Bruno Fernandes ao Chaves ou o primeiro do Moreirense ao Portimonense, por Chiquinho, mas este que inaugurou o marcador do dérbi da Madeira também é candidato a golo da jornada. A bola sobrevoou a barreira e, depois, caiu, batendo ainda num poste antes de entrar.

O triunfo acabou por sorrir ao Marítimo, que agora respira melhor na luta pela permanência, visto que atingiu a barreira psicológica dos 30 pontos. O Nacional, por outro lado, mantém os 26 pontos com que avançou para esta partida.

Veja, agora, o resumo do frenético dérbi insular.