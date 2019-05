Casillas internado de urgência após enfarte do miocárdio

Hoje às 15:13, atualizado às 15:20 Facebook

Iker Casillas sentiu-se mal no treino desta quarta-feira, tendo sofrido um enfarte agudo do miocárdio.

O guarda-redes espanhol foi sujeito a um cateterismo num hospital do Porto e encontra-se estável, mas ficará, obviamente, afastado dos relvados durante bastante tempo.

Numa nota emitida no site oficial, o F. C. Porto informou que Iker Casillas sofreu "um enfarte agudo do miocárdio" e está no Hospital CUF Porto "estável e com o problema cardíaco resolvido".

Iker Casillas, de 37 anos, está no F. C. Porto desde o início de 2015/16, tendo conquistado o campeonato nacional, é campeão do Mundo de seleções em 2010 e da Europa em 2008 e 2012, além de ter inúmeros títulos espanhóis e internacionais, conquistados ao serviço do Real Madrid.