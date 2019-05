Iker Casillas: "Estou tranquilo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:56 Facebook

O guarda-redes espanhol mandou uma mensagem aos familiares e amigos próximos, garantindo estar "tranquilo", avança o jornal "Marca".

Segundo a mesma publicação, Iker Casillas, que esta quarta-feira foi internado devido a um problema cardíaco, enviou uma mensagem aos amigos e familiares mais íntimos enquanto teve acesso ao telefone: "Estou tranquilo", escreveu.

Esta quarta-feira, Iker Casillas foi internado de urgência devido a um problema cardíaco. O F. C. Porto já esclareceu que o guarda-redes espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio e está, neste momento bem, estável e com o problema cardíaco resolvido.