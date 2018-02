Doumbia e Petrovic titulares no Sporting frente ao Moreirense

JN Hoje às 19:51 Facebook

O Sporting recebe, esta segunda-feira, o Moreirense em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga. Doumbia foi o escolhido para substituir o lesionado Bas Dost. Petrovic é a grande novidade no onze dos leões e Piccini, Fábio Coentrão e William Carvalho ficaram de fora.

Para o encontro desta segunda-feira, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Bas Dost e Podence e com o castigado Mathieu. Do lado do Moreirense, Belkaroui, castigado, é a única baixa.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os leões venceram 12 dos 18 confrontos, registando-se ainda quatro empates. No que diz respeito aos jogos em Alvalade, o Sporting venceu seis dos oito encontros. O Moreirense nunca venceu no terreno da equipa verde e branca, conseguindo apenas dois empates.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Battaglia, Coates, André Pinto, Acuña, Gelson Martins, Petrovic, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Montero e Doumbia.

Onze do Moreirense: Jhonatan, André Micael, Iago, Aberhoune, Rúben Lima, Boubacar, Neto, Aouacheria, Tozé, Zizo e Arsénio.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa). O videoárbitro será Carlos Xistra (Castelo Branco).