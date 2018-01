Segunda parte do Estoril - F. C. Porto não se joga na terça-feira

JN Ontem às 23:43, atualizado hoje às 00:34 Facebook

A segunda parte do jogo entre o Estoril e o F. C. Porto será disputada em data a marcar. Os dragões, em comunicado, anunciaram que a partida não será retomada esta terça-feira, 16 de janeiro.

"O Estoril - F. C. Porto da noite desta segunda-feira, relativo à 18.ª jornada da Liga NOS, foi suspenso ao intervalo, por questões de segurança. Não ficou definida qualquer data para a partida, sendo que a mesma terá de ser acordada pelos dois clubes - apenas se colocou de parte a hipótese de terça-feira, 16 de janeiro", pode ler-se no comunicado emitido no site oficial do F. C. Porto.

Recorde-se que a partida desta segunda-feira entre o Estoril e o F. C. Porto foi suspensa depois de uma das bancadas do estádio Estádio Coimbra da Mota ter começado a ruir.