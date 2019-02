Ontem às 22:31 Facebook

O F. C. Porto empatou, esta sexta-feira, com o Moreirense, na visita a Moreira de Cónegos, por 1-1, em jogo da 21.ª jornada do campeonato. David Teixeira marcou pela equipa da casa aos 79 minutos e Herrera fez o empate aos 92'.

Veja os golos e os principais lances e casos da partida: