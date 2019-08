Fàbregas: "Casillas tem esperança de voltar a jogar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:45 Facebook

Cesc Fàbregas contou esta quarta-feira que Iker Casillas, guarda-redes do F. C. Porto que em maio sofreu um enfarte do miocárdio, ainda tem esperança de regressar aos relvados.

Cesc Fàbregas, atualmente no Mónaco, encontrou-se recentemente com Iker Casillas no Porto, aquando do jogo de apresentação da equipa azul e branca frente aos monegascos. E em entrevista esta quarta-feira à Cadena Cope, o médio revelou que o guarda-redes espanhol, a recuperar de um enfarte do miocárdio, ainda tem esperança de poder voltar a jogar.

"Jogámos na pré-temporada contra o F. C. Porto e o Braga e disse logo ao Iker para estarmos juntos. Ele é um grande amigo há muitos anos e foi muito bom poder estar com ele, principalmente depois destes meses difíceis que ele passou. Pelo que me disse, tem esperança de voltar a jogar. Espero que possa continuar a dar ao futebol um pouco de si e gostava muito de o ver a jogar mais algum tempo", disse Fàbregas.

A 1 de maio, Casillas, de 38 anos, sentiu-se mal durante um treino no Olival, tendo sofrido um enfarte agudo do miocárdio. O guarda-redes está no F. C. Porto desde o início de 2015/16. Atualmente, o guarda-redes faz parte do staff diretivo da equipa de futebol azul e branca enquanto recupera do problema de saúde.