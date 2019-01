Falta de pistas leva autoridades a suspender buscas por Sala

Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

As buscas pelo avião que, na segunda-feira, desapareceu dos radares em Inglaterra, quando transportava o internacional argentino Sala e o piloto David Ibbotson, foram suspensas.

Depois de três dias de intensas buscas, as autoridades decidiram abandonar os trabalhos de resgate do avião que, na segunda-feira, desapareceu quando sobrevoava a zona do Canal da Mancha.

Em comunicado, o capitão David Barker diz que se trata de uma decisão "extremamente difícil", que surge depois de 24 horas de buscas contínuas, num total de "80 horas de voo divididas entre três aviões e cinco helicópteros, juntamente com dois botes salva-vidas e navios".

"Revimos toda a informação que nos foi disponibilizada e tomamos a decisão difícil de terminar as buscas. A possibilidade de sobrevivência é, nesta altura, extremamente remota", pode ler-se num comunicado publicado nas redes sociais pela polícia de Guernsey.

À BBC News, David Barker disse compreender que a família do jogador não está satisfeia com a paragem, mas admite "ter a confiança absoluta de que não poderia ter feito mais".

Nos últimos três dias, as equipas de resgate fizeram buscas em cerca de 1 700 m2, em terra e mar, junto às ilhas do Canal, onde o avião terá perdido o contacto.