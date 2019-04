Feirense diz que jogo com o Benfica "envergonha o futebol português"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:47 Facebook

O Feirense emitiu um comunicado no qual deixa duras críticas à arbitragem do jogo com o Benfica. Na nota, o clube fogaceiro considera que as decisões "envergonham o futebol português".

Numa publicação acompanhada de um vídeo que mostra vários lances do jogo deste domingo, em Santa Maria da Feira, que o Benfica ganhou por 4-1, o Feirense deixa duras críticas à arbitragem, relativamente ao golo anulado a Vítor Bruno, que daria o 2-0 para a equipa da casa, à grande penalidade assinalada a favor do Benfica, que resultou no empate, e a uma alegada grande penalidade que ficou por marcar na área das águias.

"Os clubes pedem isenção, rigor, respeito e verdade desportiva, mas depois há decisões [ver vídeo] que adulteram os jogos e mancham este campeonato", escreveram os fogaceiros, deixando ainda uma nota sobre Bruno Paixão, VAR do encontro.

"Só a título de curiosidade, para os mais distraídos, Bruno Paixão foi VAR em três dos últimos cinco jogos do CD Feirense (SL Benfica, Vitória FC e Belenenses SAD). Na jornada passada, o nosso central Flávio Ramos foi expulso pelo VAR e falhou o jogo de hoje", pode ler-se.

Recorde-se que o Benfica defrontou e venceu (4-1), este domingo, o Feirense na 28.ª jornada da Liga. Pode ver os golos e os casos aqui.