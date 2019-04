Francisco J. Marques reage à arbitragem do Feirense - Benfica

JN Hoje às 20:05 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, recorreu ao Twitter para contestar a arbitragem no encontro entre o Feirense e o Benfica, que os encarnados venceram por 4-1. O jogo, disputado na Feira, ficou marcado por dois golos anulados, um deles ao Feirense, numa altura em que a equipa da casa vencia por 1-0.

"Leitura aos apóstolos: quando a sistemática coação dá resultado. Ide em paz e que Deus vos acompanhe​​​​​​", começou por escrever Francisco J. Marques.

O diretor de comunicação do F. C. Porto considera, ainda, que ficou por assinalar uma grande penalidade a favor do Feirense após uma falta de Florentino: "Esta pisadela, que deveria ter significado uma grande penalidade que poderia empatar o jogo, o VAR não viu. Acontece", escreveu.