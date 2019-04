Francisco J. Marques suspenso por declarações em programa televisivo

Hoje às 18:35, atualizado às 18:52 Facebook

Francisco J. Marques foi suspenso por 22 dias na sequência de declarações proferidas no programa "Universo Porto da Bancada", no Porto Canal. O diretor de comunicação do F. C. Porto também será multado.

De acordo com o que o JN conseguiu apurar, Francisco J. Marques só começa a cumprir o castigo amanhã, quarta-feira, pelo que esta noite poderá reagir ao castigo, no mesmo programa onde proferiu as declarações que foram punidas, a partir das 22 horas. Recorde-se que o diretor de comunicação portista prometeu também aprofundar as declarações do ex-guarda-redes do Rio Ave, Cássio, à PJ.

As declarações que levaram a este castigo foram proferidas no passado mês de fevereiro, quando Francisco J. Marques criticou a "excessiva dureza" dos adversários do F. C. Porto, nomeadamente sobre Danilo Pereira, que estava a regressar de lesão.

"Se há uma equipa suspeita de pagar para vencer ou de entrar no sistema judicial, também posso levantar a suspeita que possa estar a haver pagamentos para isto acontecer. A lesão do Danilo tem uma implicação óbvia para o F. C. Porto. O Corona também tem sido vítima de muitas faltas que ultrapassam o normal, roçam o violento. Tem-se notado um incremento deste tipo de coisas. Não pode acontecer. Há muitas maneiras de condicionar as equipas, algumas ultrapassam o que é normal", disse, na altura, o dirigente portista.