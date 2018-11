João Gabriel desaconselhou atual diretor de comunicação da Benfica SAD

Hoje às 16:48 Facebook

O ex-diretor de comunicação da Benfica SAD, João Gabriel, propôs vários nomes para ocupar o cargo que deixou em 2016, tendo desaconselhado vivamente a solução que seria adotada: a empresa de comunicação de Luís Bernardo.

Num e-mail enviado a Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD do Benfica, em abril de 2016, João Gabriel considera Luís Bernardo como uma das opções a evitar para a comunicação do clube.

De acordo com o texto, que circula nos blogues que têm divulgado e-mails do Benfica, João Gabriel alude a uma alegada proximidade de Luís Bernardo ao Sporting, pelo que este teria dificuldades em jurar fidelidade aos encarnados.

Embora reconheça que Bernardo tem experiência e contactos, Gabriel mostra dúvidas quanto à escolha, que o próprio terá equacionado mas que entretanto desaconselha.

No mesmo e-mail, em que sugere outros nomes, entre os quais os jornalistas Hélder Conduto, atualmente ao serviço da Benfica TV, e Nuno Farinha, ex-Record e agora comentador do canal dos encarnados, João Gabriel considera que o clube não pode fechar-se no Seixal.