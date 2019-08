João Rodrigues conquista a Volta a Portugal 2019

Hoje às 17:18 Facebook

O ciclista da W52/F. C. Porto foi coroado, este domingo, como o grande vencedor da 81.ª edição da "Portuguesa", após ter sido o mais rápido no contrarrelógio final, que ligou Vila Nova de Gaia ao Porto na distância de 19,5 quilómetros. Rodrigues bateu Joni Brandão por 26 segundos e ultrapassou o corredor da EFAPEL na geral.

Pela primeira vez na história da prova, dois ciclistas chegaram à última etapa com o mesmo tempo, embora Joni Brandão tivesse vantagem de alguns centésimos de segundo sobre João Rodrigues e 40 segundos em relação a Gustavo Veloso.

No entanto, João Rodrigues fez o "crono" de uma vida, conseguiu o melhor tempo do dia, batendo mesmo o especialista Gustavo Veloso, por qualquer coisa como 28 segundos, e garantindo a subida ao lugar mais alto do pódio de uma das Voltas a Portugal mais emocionantes e imprevisíveis da história. O também dragão António Carvalho foi o segundo mais rápido no exercício individual, com mais 15 segundos que o companheiro de equipa.

Joni Brandão terceiro no contrarrelógio e teve de se contentar com o segundo lugar na Volta a Portugal, não escondendo as lágrimas e a frustração na chegada à Avenida dos Aliados, enquanto a W52/F. C. Porto festejava e com muitas razões para isso.

Além da conquista de João Rodrigues, Gustavo Veloso fechou o pódio geral da Volta, António Carvalho foi quarto e Edgar Pinto quinto, num "póquer" dos dragões no top 5. João Benta, da Rádio Popular/Boavista foi sexto classificado da Volta a Portugal 2019.