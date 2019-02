Jorge Jesus: "Falar sobre o Sporting? Escrevia 20 livros"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:51 Facebook

Jorge Jesus chegou este domingo a Portugal e preferiu não comentar as polémicas passagens que Bruno de Carvalho lhe dedicou no livro "Sem filtro".

"Cheguei agora, não quero entrar por aí. Aprendi muita coisa na Arábia Saudita e uma é respeitar muito o futebol, independentemente das pessoas. Não é o momento para falar disso. Se tiver de falar da minha passagem pelo Sporting, não escrevo um livro, escrevo 20 livros. Como não preciso de escrever livros para sobreviver, trabalho no que sei, que é ser técnico", respondeu o técnico em entrevista à TVI.

Jorge Jesus rescindiu recentemente com o Al Hilal mas avalia e negoceia a possibilidade de dirigir o projeto da maior academia de futebol saudita. No livro "Sem filtro - As histórias dos bastidores da minha presidência", Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, considerou a contratação do treinador um "erro muito grande".