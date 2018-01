Liga marca reunião de urgência após incidente no Estoril

JN Hoje às 00:00, atualizado às 00:57 Facebook

A Liga emitiu, esta segunda-feira, um comunicado onde informa que vai agendar uma reunião com caráter de urgência, esta terça-feira, com o Estoril Praia e demais entidades competentes.

Na nota, a Liga informa que não estavam reunidas as condições de segurança para o reinício da partida entre o Estoril e o F. C. Porto. E comunica ainda que "vai agendar uma reunião de partes, amanhã (terça-feira), com caráter de urgência, com o Estoril Praia e demais entidades competentes", pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que o Estoril - F. C. Porto desta segunda-feira foi suspenso depois de uma das bancadas do estádio Estádio Coimbra da Mota ter começado a ruir. Ainda não há data definida para a realização da segunda parte do encontro.