Luís Filipe Vieira suspenso devido a críticas à arbitragem

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi suspenso por 90 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido às críticas à arbitragem depois do jogo, entre o F.C. Porto e os encarnados, nas meias-finais da Taça da Liga.

O jogo, disputado em 22 de janeiro, em Braga, ditou a derrota dos encarnados, por 3-1. Abalado, o líder do emblema lisboeta teceu duras críticas. "Quando alguém, com uma televisão à frente, é arbitro e não consegue saber se é fora de jogo ou não... se não consegue saber, no lance do primeiro golo do F.C. Porto, se é falta ou não, este homem não pode arbitrar mais", atirou.