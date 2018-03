Capitão da Fiorentina morre aos 31 anos em quarto de hotel

JN Hoje às 11:13, atualizado às 11:21 Facebook

Twitter

O capitão da Fiorentina, Davide Astori, morreu este domingo, aos 31 anos.

Astori, que tinha renovado contrato com o clube de Florença esta semana, foi encontrado sem vida, por causas naturais, num quarto do hotel onde estava instalado com a equipa.

A notícia da morte do jogador foi avançada pelo clube, nas redes sociais. "A Fiorentina anuncia com profundo pesar a morte do seu capitão Davide Astori, vítima de uma doença súbita. Face à terrível e delicada situação, e sobretudo por respeito à sua família, pede-se a sensibilidade de todos", lê-se na mensagem.

Astori e a restante equipa encontravam-se em Udine, para um jogo contra o Udinese Calcio que, entretanto, já cancelou a partida.

Entretanto, a Liga italiana já cancelou todos os jogos da série A do campeonato, marcados para este domingo.

Davide Astori alinhava pela Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens por Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.