Mourinho "não teria problemas em regressar ao Real Madrid, F. C. Porto, Chelsea..."

O clube merengue joga uma cartada importante na Liga dos Campeões, esta terça-feira à noite, frente ao Ajax. Depois de duas comprometedoras derrotas contra o rival Barcelona, a continuidade de Santiago Solari parece dependente do apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. Se falhar esse objetivo, a sucessão poderá passar por José Mourinho.

Já diz o ditado popular que "onde há fumo também há fogo" e o nome de José Mourinho vem sendo insistentemente apontado à sucessão de Santiago Solari no comando técnico do Real Madrid. No lançamento do jogo desta terça-feira, contra o Ajax, o ainda treinador do Real Madrid referiu, a propósito, que o clube "tem mais pretendentes do que Julia Roberts". Agora, foi a vez do técnico português comentar a eventualidade de voltar ao emblema merengue.

"Não teria problemas em regressar ao Real Madrid, F. C. Porto, Chelsea, Inter, a qualquer equipa onde já trabalhei. É um bom sentimento se alguém quer o teu trabalho quando já lá estiveste, mas a única equipa que me pediu para voltar depois de já lá ter trabalhado anteriormente foi o Chelsea. Mais nenhuma", assegurou José Mourinho, esta terça-feira, em declarações ao canal televisivo espanhol "Cuatro".

Nessa mesma entrevista, Mourinho manifestou a intenção de "não treinar até julho", mas por outro lado desdobrou-se em elogios ao clube da capital espanhola. "Trabalhar no Real Madrid foi experiência única. Fizemos coisas fantásticas, ganhámos um campeonato de forma incrível... É verdade que também tivemos maus momentos, cometi erros, mas depois dessa experiência no Real Madrid melhorei muito como treinador e como pessoa", notou.