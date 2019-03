Ontem às 22:31 Facebook

O Sporting venceu o Boavista por 2-1, este sábado, com golos do boavisteiro Edu Machado - a marcar na própria - e Bruno Fernandes, a garantir o triunfo. Neris marcou pelos axadrezados.

Veja aqui os vídeos dos golos e casos da partida