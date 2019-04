JN Ontem às 23:33 Facebook

Não foi pacífica a saída do plantel do F. C. Porto do Estádio do Rio Ave rumo ao autocarro após o empate a duas bolas dos campeões nacionais contra a equipa de Vila do Conde, numa partida em que estiveram a vencer, por 2-0.

Num clima de insatisfação geral pela perda de dois pontos, os jogadores foram alvos de contestação por parte dos adeptos, mas também receberam alguns aplausos, tendo Pepe sido um dos mais aplaudidos.

Mas o momento de maior tensão aconteceu aquando da saída de Sérgio Conceição do estádio. Com Pinto da Costa ao lado, o treinador do F. C. Porto optou por falar com vários grupos de adeptos que estavam perto do autocarro da equipa e que mostraram o descontentamento ao técnico.

Só após alguns minutos de conversa é que Sérgio Conceição entrou no autocarro que vai transportar a equipa até ao Estádio do Dragão, no qual segue também Pinto da Costa, que decidiu colocar-se ao lado do treinador e dos jogadores no momento de insatisfação.

Contudo, apesar da presença de cerca de uma centena de adeptos portistas junto do autocarro e do clima de insatisfação, não se registaram incidentes.

Recorde-se que com o empate frente ao Rio Ave, o F. C. Porto ascende, à condição, ao primeiro lugar do campeonato com mais um ponto que o Benfica, que apenas este domingo se desloca ao Minho para medir forças com o Braga.