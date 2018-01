Portugal empata com Tailândia em jogo de preparação para o Europeu de futsal

Ontem às 23:42 Facebook

A seleção portuguesa de futsal empatou com a Tailândia, em jogo de preparação para o campeonato da Europa, disputado no Palácio dos Desportos, em Torres Novas.

Frente a uma das melhores equipas asiáticas, Portugal entrou lento, com a Tailândia a controlar os primeiros minutos e a pertencerem-lhe mesmo as duas primeiras oportunidades de golo, ambas defendidas por Bebé.

Portugal só assumiu o domínio da partida a partir do meio da primeira parte, mas sem levar grande perigo até à baliza adversária. João Matos deu o primeiro sinal, rematando ao poste, e, a um minuto do intervalo, Tunha inaugurou o marcador, após lance de Ricardinho.

Mas a vantagem durou apenas 30 segundos. No lance de resposta, Japiwat Chaemcharoem empatou o jogo, num período de clara desconcentração do cinco português.

A segunda parte voltou a ser monótona, com os tailandeses a exibirem bom toque de bola e sempre muito organizada defensivamente, por vezes em pressão alta.

Do lado português, os remates e as acrobacias de Ricardinho, que antes do jogo começar recebeu a placa referente à sua 150.ª internacionalização, obtida em 05 de dezembro de 2017, frente à Eslovénia, eram as únicas situações que animavam o público que enchia o pavilhão de Torres Novas.

O jogo com a Tailândia foi primeiro de dois testes de preparação para o Euro2018. Na sexta-feira, a equipa lusa defronta Marrocos, também em Torres Novas, novamente às 20.30 horas.

Portugal estreia-se no Europeu, que vai decorrer na Eslovénia, no dia 31 de janeiro, diante da Roménia, e, em 04 de fevereiro, defronta a Ucrânia. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final da competição.