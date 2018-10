Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Cristiano Ronaldo deu, este sábado, a vitória à Juventus frente ao Empoli ao marcar os dois golos da Vecchia Signora, no triunfo, por 2-1. A equipa de Turim esteve em desvantagem até aos 54 minutos.

A equipa da casa chegou à vantagem aos 28 minutos, por Caputo. Após uma boa jogada de ataque de Acquah, que cruzou rasteiro, a bola acabou por sobrar para Caputo que, de pé esquerdo, fez o primeiro golo do jogo.

Já na segunda parte o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor da Juventus, após uma falta sobre Dybala. Na hora do remate. Ronaldo não tremeu e deu o empate à Juvantus. No minuto 70, a reviravolta: o jogador português, com um grande golo, conseguiu dar a volta ao marcador e a vitória à equupa de Turim.

"Ainda não vi o segundo golo"

No final do encontro, Cristiano Ronaldo não escondeu a satisfação pela vitória e assumiu o cansaço da equipa, que esta semana jogou frente ao Mabchester United, a contar para a Liga dos Campeões.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. E foi. Viemos da Liga dos Campeões e a Juve estava um pouco cansada. Demos uma resposta na segunda parte, tivemos muitas oportunidades. Merecemos a vitória. Foi uma semana muito importante. O treinador disse-nos que seria difícil. Em Manchester, demos uma resposta fantástica e hoje provamos ser uma ótima equipe. O meu segundo golo? Não me lembro, foi uma ação rápida e agora vou ver na Televisão. Eu estava confiante, tentei e tudo correu bem", disse o avançado.

Veja o golo: