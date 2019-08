Sérgio Conceição dá as boas-vindas a Mihajlovic

Hoje às 18:30 Facebook

O treinador sérvio do Bolonha voltou aos bancos, após 40 dias em tratamento a uma leucemia, e o técnico do F. C. Porto fez questão de destacar o momento.

A presença de Sinisa Mihajlovic foi a principal nota do Verona-Bolonha, da primeira jornada da Serie A. O treinador sérvio está a lutar contra uma leucemia, que lhe foi diagnosticada no mês passado, mas nem assim perdeu a estreia do Bolonha no principal campeonato italiano.

De boné, de cabelo rapado e com um penso no pescoço por causa dos tratamentos, Mihajlovic foi a jogo e o momento não passou em claro a Sérgio Conceição, que foi companheiro de equipa de Mihajlovic na Lazio.

"Melhor sensação do Mundo! Bem-vindo de volta, meu amigo", escreveu o treinador do F. C. Porto, que já tinha manifestado o desejo de recuperação ao ex-companheiro de equipa na altura em que Mihajlovic anunciou a doença.